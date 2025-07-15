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Криштиану Роналду пропустит как минимум 25% матчей «Аль-Насра» в новом сезоне — источник

Криштиану Роналду пропустит как минимум 25% матчей «Аль-Насра» в новом сезоне — источник
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Звёздный форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит солидное количество матчей в новом сезоне.

По информации саудовского журналиста Фалаха Аль-Кахтани в соцсетях, 40-летний футболист провёл разговор с португальским тренером Жорже Жезушем, после которого они решили поберечь здоровье игрока в менее значимых играх.

Учитывая солидный возраст Роналду, тренер и футболист считают, что нужно внимательно следить за нагрузками на форварда. В сезоне-2024/2025 Криштиану был вынужден пропустить несколько матчей из-за переутомления.

Чтобы избежать подобных инцидентов, форвард согласился пропустить по меньшей мере 25% всех встреч. Роналду хочет избежать повреждений и травм, чтобы в оптимальной форме подойти к чемпионату мира.

Напомним, саудовский чемпионат стартует 21 августа.

Роналду позирует с кубком за победу в Лиге наций

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