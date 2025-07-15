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«Рубин» за один день продлил контракты с четырьмя футболистами

«Рубин» за один день продлил контракты с четырьмя футболистами
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Казанский «Рубин» объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами в один день. Так, 14 июля казанцы подписали новые соглашения с полузащитником Маратом Апшацевым (до 2028 года) и защитниками Егором Тесленко (2029), Русланом Безруковым (2029) и Игором Вуячичем (2029).

Напомним, прошлый сезон Российской Премьер-Лиги «Рубин» завершил на седьмом месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит», а тройку лидером замкнул ЦСКА. Новый сезон РПЛ стартует 18 июля, завершится турнир 17 мая.

«Рубин» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 сыграет с «Ахматом» на выезде.

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