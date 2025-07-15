Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

15 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, футбол, баскетбол, теннис, НБА, клубный чемпионат мира, РПЛ

Жорже Жезуш возглавил «Аль-Наср», очки Вячеслава Голдина в Летней лиге НБА. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Саудовский «Аль-Наср» назначил главным тренером португальца Жорже Жезуша, российский центровой Вячеслав Голдин провёл 15 минут за «Майами Хит» в выигранном матче Летней лиги НБА с «Бостоном», «Зенит» хочет купить лучшего бомбардира чемпионата Бразилии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Аль-Наср» назначил Жорже Жезуша на пост главного тренера.
  2. Голдин провёл 15 минут за «Майами» в выигранном матче Летней лиги НБА с «Бостоном».
  3. «Зенит» намерен купить лучшего бомбардира бразильского чемпионата — UOL.
  4. В Минюсте США отказались давать комментарии по делу баскетболиста Даниила Касаткина.
  5. «ПСЖ» готов продать сразу трёх игроков ради подписания украинца Забарного — L'Equipe.
  6. Черчесов прокомментировал критику Юргена Клоппа в адрес клубного чемпионата мира.
  7. «Барселона» намерена вступить в переговоры по трансферу вингера «Баварии» — El Chiringuito.
  8. Дональд Трамп допустил, что переименует футбол в США.
  9. ФИФА может наказать Луиса Энрике и Жоау Невеша за поведение в финале клубного ЧМ-2025.
  10. Алибек Качмазов проиграл в первом круге Лос-Кабоса Хуану Фиковичу.
Материалы по теме
Топ-матчи вторника: квалификация Лиги чемпионов, теннис и Голдин в Летней лиге НБА
Топ-матчи вторника: квалификация Лиги чемпионов, теннис и Голдин в Летней лиге НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android