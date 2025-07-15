Жорже Жезуш возглавил «Аль-Наср», очки Вячеслава Голдина в Летней лиге НБА. Главное к утру
Саудовский «Аль-Наср» назначил главным тренером португальца Жорже Жезуша, российский центровой Вячеслав Голдин провёл 15 минут за «Майами Хит» в выигранном матче Летней лиги НБА с «Бостоном», «Зенит» хочет купить лучшего бомбардира чемпионата Бразилии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Аль-Наср» назначил Жорже Жезуша на пост главного тренера.
- Голдин провёл 15 минут за «Майами» в выигранном матче Летней лиги НБА с «Бостоном».
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