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Жорже Жезуш возглавил «Аль-Наср», очки Вячеслава Голдина в Летней лиге НБА. Главное к утру

Саудовский «Аль-Наср» назначил главным тренером португальца Жорже Жезуша, российский центровой Вячеслав Голдин провёл 15 минут за «Майами Хит» в выигранном матче Летней лиги НБА с «Бостоном», «Зенит» хочет купить лучшего бомбардира чемпионата Бразилии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».