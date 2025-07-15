Отец и агент Босельи заявил о желании сына уйти из «Пари НН» в топ-клуб РПЛ

Футбольный агент Пабло Босельи, являющийся также отцом нападающего «Пари НН» Хуана Босельи, заявил о желании футболиста нижегородской команды перейти в топ-клуб РПЛ. Босельи выступает за «Пари НН» с сентября 2023 года. Ранее он играл за «Жил Висенте».

«Идея — уйти. Трансферное окно только началось, и предложение обязательно поступит. Но это должно быть предложение от одного из топ-клубов России. Хуанма забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Было бы очень странно, если бы ни одна крупная команда не заинтересовалась им!» — сказал Педро Босельи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.