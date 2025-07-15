Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец и агент Босельи заявил о желании сына уйти из «Пари НН» в топ-клуб РПЛ

Отец и агент Босельи заявил о желании сына уйти из «Пари НН» в топ-клуб РПЛ
Комментарии

Футбольный агент Пабло Босельи, являющийся также отцом нападающего «Пари НН» Хуана Босельи, заявил о желании футболиста нижегородской команды перейти в топ-клуб РПЛ. Босельи выступает за «Пари НН» с сентября 2023 года. Ранее он играл за «Жил Висенте».

«Идея — уйти. Трансферное окно только началось, и предложение обязательно поступит. Но это должно быть предложение от одного из топ-клубов России. Хуанма забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Было бы очень странно, если бы ни одна крупная команда не заинтересовалась им!» — сказал Педро Босельи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Клуб РПЛ до сих пор не знает, где сыграет часть домашних матчей. Что с «Пари НН»?
Клуб РПЛ до сих пор не знает, где сыграет часть домашних матчей. Что с «Пари НН»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android