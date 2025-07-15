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Аморим, Дало и Фернандеш посетили Ливерпуль, чтобы почтить память Диогу Жоты

Аморим, Дало и Фернандеш посетили Ливерпуль, чтобы почтить память Диогу Жоты
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим, а также игроки «дьяволов» Диогу Дало и Бруну Фернандеш посетили Ливерпуль, чтобы почтить память погибшего игрока мерсисайдского клуба Диогу Жоты у стихийного мемориала в районе «Энфилда». Об этом сообщает пресс-служба «Ливерпуля» в социальной сети X. Футболист и его брат погибли в результате ДТП в Испании. Жоте было 28 лет.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги. За «красных» Жота играл с 2020 года.

Ранее португальский футболист представлял «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Порту» и клуб «Пасуш де Феррейра».

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