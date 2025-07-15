Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 15 июля

Сегодня, 15 июля, состоятся 12 ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.
Расписание Лиги чемпионов УЕФА 15 июля (время московское):
18:00. «Кайрат» (Казахстан) — «Олимпия» Любляна (Словения) (1:1);
18:30. «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) — «Викингур» (Фарерские острова) (3:2);
20:00. «Милсами» (Молдавия) — КуПС (Финляндия) (0:1);
20:00. «Мальмё» (Швеция) — «Иберия 1999» (Грузия) (3:1);
20:00. РФШ (Латвия) — «Левадия» (Эстония) (1:0);
20:00. «Хамрун Спартанс» (Мальта) – «Жальгирис» (Литва) (0:2);
21:00. «Дифферданж» (Люксембург) — «Дрита» (Косово) (0:1);
21:00. «Шкендия» (Северная Македония) — «Нью-Сейнтс» (Уэльс) (0:0);
21:30. «Интер Клуб Эскальдес» (Андорра) – ФКСБ (Румыния) (1:3);
22:00. «Брейдаблик» (Исландия) — «Эгнатия» (Албания) (0:1);
22:00. «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Виртус» (Сан-Марино) (2:0);
22:00. «Будучность» (Черногория) — «Ноа» (Армения) (0:1).
Оставшиеся матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 пройдут 16 июля.