Деян Станкович обозначил, какой главный совет полузащитникам «Спартака» он давал

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос, какой главный совет он давал полузащитникам своей команды по ходу прошлого сезона. Напомним, «Спартак» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.

— Главный совет полузащитникам «Спартака»?

– «Проще, проще, проще». Конечно, я могу где-то предсказать ситуацию, но мне хочется и давать свободу игрокам. Умяров, Мартинс, Пруцев и Барко должны быть сами собой. Не хочу никого обидеть, но для меня центр поля – это душа команды, зона, от которой зависит, как команда и обороняется, и атакует, — приводит слова Станковича Sports.ru.

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.