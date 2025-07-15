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Деян Станкович обозначил, какой главный совет полузащитникам «Спартака» он давал

Деян Станкович обозначил, какой главный совет полузащитникам «Спартака» он давал
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос, какой главный совет он давал полузащитникам своей команды по ходу прошлого сезона. Напомним, «Спартак» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.

— Главный совет полузащитникам «Спартака»?
– «Проще, проще, проще». Конечно, я могу где-то предсказать ситуацию, но мне хочется и давать свободу игрокам. Умяров, Мартинс, Пруцев и Барко должны быть сами собой. Не хочу никого обидеть, но для меня центр поля – это душа команды, зона, от которой зависит, как команда и обороняется, и атакует, — приводит слова Станковича Sports.ru.

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.

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