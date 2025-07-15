Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов возглавил «БроукБойз»

Бывший футболист московского ЦСКА и «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов стал главным тренером медиафутбольного клуба «БроукБойз». Ранее специалист возглавлял 2DROTS, также выступающий в Медиалиге.

«Легенда ЦСКА и «Эспаньола», а также самый титулованный тренер в истории медиафутбола — где Кузнецов главный, там победы.

Делаем ход конём и уверены, что вместе с нами Дмитрий Викторович возьмёт ещё много трофеев, став кузнецом счастья «Броуков». Дмитрий Викторович, готовьте полку под кубки! Мы заберём всё», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

Напомним, 59-летний Кузнецов покинул пост главного тренера 2DROTS 7 июня.