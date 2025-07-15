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В Ярославле могут снести стадион «Шинник» для строительства офиса банка

В Ярославле могут снести стадион «Шинник» для строительства офиса банка
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Стадион «Шинник» в центре Ярославля могут снести для строительства на его месте головного офиса ключевого для гособоронзаказа банка ПСБ. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Отмечается при этом, что неназванный представитель «Шинника» ничего не знает о возможном сносе арены.

Стадион «Шинник» является домашним для одноимённой команды, на котором она играет матчи Pari Первой лиги и Кубка России. В 1998 и 2004 годах на стадионе проходили матчи Кубка Интертото УЕФА. Прошлый сезон ярославский футбольный клуб «Шинник» завершил на 14-м месте в турнирной таблице Первой лиги.

Новую кампанию ярославцы начнут домашним матчем с «Уралом».

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