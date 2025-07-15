«Это позор». Главный журналист по «МЮ» — об отношении клуба к новичку «Реала» Каррерасу

Журналист Manchester Evening News Самуэль Лакхёрст отреагировал на переход 22-летнего левого защитника Альваро Каррераса из португальской «Бенфики» в мадридский «Реал».

«Это просто позор, что он ни разу не ударил по мячу в футболке «Юнайтед» в эпоху, когда они подписали Маласию, заключили четырёхлетний контракт с Шоу, взяли Регилона в аренду и играли с тремя правыми нападающими на позиции левого защитника», — написал Лакхёрст в соцсети Х (ранее Twitter).

Альваро Каррерас является воспитанником мадридского «Реала». Минувшим летом он перебрался в «Бенфику» из английского «Манчестер Юнайтед» за € 6 млн. За основной состав английского клуба футболист не сыграл ни разу.