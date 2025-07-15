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«Ливерпуль» ведёт переговоры о трансфере нападающего «Кристал Пэлас» — Footmercato

«Ливерпуль» ведёт переговоры о трансфере нападающего «Кристал Пэлас» — Footmercato
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Представители нападающего «Кристал Пэлас» Жан-Филиппа Матета ведут переговоры с «Ливерпулем». Об этом сообщает издание Footmercato. Французский футболист и его агент встречались с представителями «красных» в Париже.

Мерсисайдцы заинтересованы в переходе форварда лондонского клуба, так как сумма вероятного трансфера устраивает чемпионов Англии. По информации французского издания, «Кристал Пэлас» готов отпустить своего нападающего за € 50 млн.

При этом «Ливерпуль» уже потратил значительную сумму в это трансферное окно, поэтому команда Арне Слота рассчитывает продать форварда Дарвина Нуньеса за € 70 млн, прежде чем совершать какие-либо сделки. Уругвайцем интересуется «Наполи», но его последнее предложение равнялось € 43 млн.

В 46 матчах прошедшего клубного сезона Матета забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

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