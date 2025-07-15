Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Два клуба начали переговоры по переходу форварда «Интера» Тареми — Конур

Два клуба начали переговоры по переходу форварда «Интера» Тареми — Конур
Комментарии

Английский «Фулхэм» и турецкий «Бешикташ» проявляют интерес к иранскому нападающему «Интера» Мехди Тареми. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, оба клуба уже вступили в переговоры с «Интером» по трансферу. Отмечается, что после не самого удачного сезона руководство «нерадзурри» и нападающий договорились о расставании.

В сезоне-2024/2025 32-летний Тареми провёл 26 матчей за «Интер» в Серии А, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Также на его счету три игры и один голевой пас в Кубке Италии и 12 матчей, один гол и три передачи в Лиге чемпионов. Соглашение Тареми с «нерадзурри» действует до лета 2027 года.

Материалы по теме
Takvim: «Сити» может продать Грилиша в «Бешикташ» за € 28 млн, его покупали за € 117 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android