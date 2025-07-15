Два клуба начали переговоры по переходу форварда «Интера» Тареми — Конур

Английский «Фулхэм» и турецкий «Бешикташ» проявляют интерес к иранскому нападающему «Интера» Мехди Тареми. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, оба клуба уже вступили в переговоры с «Интером» по трансферу. Отмечается, что после не самого удачного сезона руководство «нерадзурри» и нападающий договорились о расставании.

В сезоне-2024/2025 32-летний Тареми провёл 26 матчей за «Интер» в Серии А, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Также на его счету три игры и один голевой пас в Кубке Италии и 12 матчей, один гол и три передачи в Лиге чемпионов. Соглашение Тареми с «нерадзурри» действует до лета 2027 года.