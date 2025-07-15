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Игроки ЦСКА чаще других проверялись на допинг за последние полгода

Игроки ЦСКА чаще других проверялись на допинг за последние полгода
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Игроки московского ЦСКА чаще футболистов других команд проверялись Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в первые шесть месяцев 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

Всего с января по июнь РУСАДА проверило на допинг 10 футболистов ЦСКА. В список вошли Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров, Игорь Акинфеев, Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Савин, Рифат Жемалетдинов и Максим Жуков.

Прошлый сезон ЦСКА завершил на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и выиграл Кубок страны. В начале лета команду покинул Марко Николич, на посту главного тренера его заменил Челестини. Под руководством швейцарца армейцы выиграли Суперкубок России, победив в финальном матче «Краснодар» (1:0).

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