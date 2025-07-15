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Мойзе Кин: «Фиорентина» всегда поддерживала меня, и теперь я сделаю всё возможное ради неё

Мойзе Кин: «Фиорентина» всегда поддерживала меня, и теперь я сделаю всё возможное ради неё
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Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин, ранее отказавшийся от перехода в саудовский «Аль-Хиляль», высказался о своей мотивации в преддверии нового сезона итальянской Серии А.

«Я полон мотивации двигаться вперёд. «Фиорентина» всегда поддерживала меня, и теперь я сделаю всё возможное ради неё», — приводит слова Кина Sky Sport Italia.

Ранее итальянские СМИ заявили, что Кину готовы платить на Востоке € 20 млн в год.

25-летний Кин перезагрузил карьеру во Флоренции, где оказался летом 2024 года, перейдя из «Ювентуса». В составе «Фиорентины» итальянец забил 25 голов и отдал три результативные передачи в 44 матчах. За «Ювентус» Кин забил 22 мяча в 123 встречах.

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