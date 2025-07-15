В «Пари НН» высказались о возможном уходе Босельи из клуба

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможном уходе уругвайского нападающего Хуана Босельи из клуба. Ранее отец игрока, являющийся его агентом, заявил о желании сына перейти в топ-клуб РПЛ.

«У Босельи нет настойчивого желания уйти из клуба. Каждый человек хочет расти, но нет такого, что он спит и видит, как переходит в топ-клуб РПЛ. Он член нашей команды, активно развивается. Если будет достойное предложение, клуб вступит в переговоры. Но сейчас это больше спекулятивная история, чем реальная», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Босельи выступает за «Пари НН» с сентября 2023 года. Ранее он играл за «Жил Висенте».