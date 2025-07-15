Влахович близок к переходу в «Милан» — The Sun

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович стремится перейти в «Милан». Об этом сообщает издание The Sun. Сербским игроком также интересуется ряд английских клубов, среди которых выделяется «Манчестер Юнайтед», но футболист хочет остаться в Италии.

Потенциальная сумма сделки может составить € 20 млн. Напомним, нападающий перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» зимой 2022 года за € 83,5 млн. 25-летний футболист успел провести за туринский клуб 145 матчей во всех турнирах и забить 58 голов.

В 44 матчах минувшего клубного сезона Влахович забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 35 млн.