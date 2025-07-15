Станкович назвал игрока «Спартака», который не стал для него открытием в прошлом сезоне

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что игра атакующего полузащитника Маркиньоса не стала для него открытием. Вместе с тем сербский специалист отметил, что бразилец должен больше забивать. В прошлом сезоне Маркиньос, с которым Станкович работал в «Ференцвароше», провёл 37 матчей за красно-белых и забил три гола.

«Для меня игра Маркиньоса не открытие, но он должен больше забивать. Да, были моменты, где ему не везло, но были и моменты, когда он принимал неверные решения. В «Ференцвароше» у Маркиньоса были успешные матчи в еврокубках, но, пожалуй, он прибавил в России, потому что местный чемпионат сильнее венгерского», — приводит слова Станковича Sports.ru.

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.