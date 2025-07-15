Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станкович назвал игрока «Спартака», который не стал для него открытием в прошлом сезоне

Станкович назвал игрока «Спартака», который не стал для него открытием в прошлом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что игра атакующего полузащитника Маркиньоса не стала для него открытием. Вместе с тем сербский специалист отметил, что бразилец должен больше забивать. В прошлом сезоне Маркиньос, с которым Станкович работал в «Ференцвароше», провёл 37 матчей за красно-белых и забил три гола.

«Для меня игра Маркиньоса не открытие, но он должен больше забивать. Да, были моменты, где ему не везло, но были и моменты, когда он принимал неверные решения. В «Ференцвароше» у Маркиньоса были успешные матчи в еврокубках, но, пожалуй, он прибавил в России, потому что местный чемпионат сильнее венгерского», — приводит слова Станковича Sports.ru.

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.

Материалы по теме
Деян Станкович обозначил, какой главный совет полузащитникам «Спартака» он давал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android