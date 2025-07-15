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«Вест Хэм» хочет подписать лучшего игрока молодёжного чемпионата Европы

«Вест Хэм» хочет подписать лучшего игрока молодёжного чемпионата Европы
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«Вест Хэм Юнайтед» заинтересован в трансфере полузащитника «Ливерпуля» и молодёжной сборной Англии Харви Эллиотта. Об этом сообщает издание The Guardian. «Молотобойцы» готовы вложить средства, полученные от перехода Мохаммеда Кудуса в «Тоттенхэм». Предположительно, игрока продали за £ 55 млн (€ 63,8 млн).

Главный тренер «Вест Хэма» Грэм Поттер хочет, чтобы 22-летний футболист присоединился к его команде, так как специалист стремится омолодить состав лондонцев.

Напомним, ранее полузащитник «Ливерпуля» был признан лучшим игроком молодёжного чемпионата Европы — 2025. В прошедшем сезоне англичанин сыграл в 18 матчах АПЛ, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 30 млн.

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