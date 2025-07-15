Футболист «Зенита» Лобов рассказал об игре за «Войводину» в товарищеском матче

Защитник «Зенита» Никита Лобов рассказал о том, как его приняли в сербской «Войводине» перед товарищеским матчем с сине-бело-голубыми. Встреча завершилась разгромной победой российского клуба со счётом 7:1. Отметим, что игроки «Зенита» Лобов, Сергей Волков и Артём Фролов приняли участие в матче в составе «Войводины».
«На стадион приехал на автобусе «Зенита» с базы, только в раздевалке познакомился (с игроками «Войводины». — Прим. «Чемпионата»). Ветеран команды разговаривает по‑русски, он ввёл нас в курс дела, всё переводил нам. Если они медленнее будут разговаривать, то всё понятно, что они говорят», — сказал Лобов в эфире «Матч ТВ».
19-летний Лобов выступает за вторую команду «Зенита». В официальных матчах за основной состав петербуржцев Никита ещё не играл.
- 15 июля 2025
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