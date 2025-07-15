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Футболист «Зенита» Лобов рассказал об игре за «Войводину» в товарищеском матче

Футболист «Зенита» Лобов рассказал об игре за «Войводину» в товарищеском матче
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Защитник «Зенита» Никита Лобов рассказал о том, как его приняли в сербской «Войводине» перед товарищеским матчем с сине-бело-голубыми. Встреча завершилась разгромной победой российского клуба со счётом 7:1. Отметим, что игроки «Зенита» Лобов, Сергей Волков и Артём Фролов приняли участие в матче в составе «Войводины».

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
13 июля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
7 : 1
Войводина
Нови-Сад, Сербия
1:0 Глушенков – 5'     2:0 Энрике – 7'     3:0 дос Сантос – 21'     3:1 Петрович – 30'     4:1 Кассьерра – 36'     5:1 Мантуан – 52'     6:1 Глушенков – 79'     7:1 Энрике – 87'    

«На стадион приехал на автобусе «Зенита» с базы, только в раздевалке познакомился (с игроками «Войводины». — Прим. «Чемпионата»). Ветеран команды разговаривает по‑русски, он ввёл нас в курс дела, всё переводил нам. Если они медленнее будут разговаривать, то всё понятно, что они говорят», — сказал Лобов в эфире «Матч ТВ».

19-летний Лобов выступает за вторую команду «Зенита». В официальных матчах за основной состав петербуржцев Никита ещё не играл.

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