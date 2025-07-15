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Эдин Джеко поделился эмоциями от перехода в «Фиорентину»

Эдин Джеко поделился эмоциями от перехода в «Фиорентину»
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39-летний боснийский нападающий Эдин Джеко поделился эмоциями от перехода в итальянскую «Фиорентину».

«Первые несколько часов были особенно приятными, ведь я познакомился с ребятами и персоналом. Я очень рад вернуться в Италию и сделать это в таком прекрасном городе, как Флоренция, и в таком престижном клубе, как «Фиорентина», — приводит слова Джеко Sky Sport Italia.

В прошлом сезоне нападающий провёл 53 матча за «Фенербахче», забил 21 гол и отдал восемь результативных передач. Ранее он выступал за «Вольфсбург», «Манчестер Сити», «Рому» и «Интер». На счету 39-летнего форварда также 141 матч за сборную Боснии, где он забил 68 голов и отдал 29 результативных передач.

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