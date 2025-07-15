«Я снова обрёл друга». Игрок «Фиорентины» Госенс — о переходе Джеко

Фланговый защитник «Фиорентины» Робин Госенс прокомментировал переход в клуб из Флоренции 39-летнего нападающего Эдина Джеко. Ранее два футболиста вместе выступали в составе миланского «Интера».

«Когда я прочитал первые новости, то сразу же написал ему, чтобы он приехал сюда. Он чемпион с огромным опытом. В «Интере» он сделал разницу, у него менталитет победителя. Я снова обрёл друга, но прежде всего великого футболиста», — приводит слова Госенса Sky Sport Italia.

В прошлом сезоне нападающий провёл 53 матча за «Фенербахче», забил 21 гол и отдал восемь результативных передач. Ранее он выступал за «Вольфсбург», «Манчестер Сити», «Рому» и «Интер». На счету 39-летнего форварда также 141 матч за сборную Боснии, в которых он забил 68 голов и отдал 29 результативных передач.