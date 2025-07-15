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Черчесов объяснил, что нужно поменять на КЧМ с точки зрения подбора участников

Черчесов объяснил, что нужно поменять на КЧМ с точки зрения подбора участников
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Бывший главный тренер «Спартака», «Динамо», «Амкара», сборной России и «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что нужно изменить на клубном чемпионате мира с точки зрения подбора участников турнира.

— Что нужно менять с точки зрения подбора участников?
— Возможно, надо уменьшать число команд в два или даже в три раза. Что касается качественного состава, то «Барселона» и «Ливерпуль», возможно, обрадовались, что их не было,— приводит слова Черчесова Livesport.

Напомним, «Челси» стал победителем клубного чемпионата мира. В финальном матче турнира команда разгромила «ПСЖ» со счётом 3:0. «Челси» выиграл клубный чемпионат мира во второй раз в истории, выйдя на третье место по этому показателю в мире.

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