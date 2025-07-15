Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Нахушев: «Краснодару» будет тяжело подтвердить чемпионство

Руслан Нахушев: «Краснодару» будет тяжело подтвердить чемпионство
Комментарии

Бывший российской футболист Руслан Нахушев полагает, что «Краснодару» будет сложно повторить успех прошлого сезона и снова выиграть РПЛ.

«Краснодару» будет тяжело подтвердить чемпионство. На команду будут смотреть по-другому. «Зенит» обозлён, потому что не смог стать чемпионом. В том сезоне «Краснодар» заслужил чемпионство, но сейчас будет сложно. У ЦСКА новый тренер, у «Динамо», в «Локомотиве» ребята уже окрепли. Посмотрим, как усилится «Краснодар». Пока слышим, что усиляется только «Зенит», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля.

Материалы по теме
Генич отреагировал на слова Мостового о причине поражения «Краснодара» в матче с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android