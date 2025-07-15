Руслан Нахушев: «Краснодару» будет тяжело подтвердить чемпионство

Бывший российской футболист Руслан Нахушев полагает, что «Краснодару» будет сложно повторить успех прошлого сезона и снова выиграть РПЛ.

«Краснодару» будет тяжело подтвердить чемпионство. На команду будут смотреть по-другому. «Зенит» обозлён, потому что не смог стать чемпионом. В том сезоне «Краснодар» заслужил чемпионство, но сейчас будет сложно. У ЦСКА новый тренер, у «Динамо», в «Локомотиве» ребята уже окрепли. Посмотрим, как усилится «Краснодар». Пока слышим, что усиляется только «Зенит», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля.