Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дональд Трамп оставил себе оригинал трофея клубного чемпионата мира

Дональд Трамп оставил себе оригинал трофея клубного чемпионата мира
Комментарии

Президент США Дональд Трамп рассказал, что оригинал трофея клубного чемпионата мира остался у него в Овальном кабинете.

«Они (представители ФИФА — Прим. «Чемпионата») сказали: «Не могли бы вы подержать кубок немного?» Мы поставили его в Овальный кабинет. А потом я спросил: «Когда вы его заберёте?» – и он (Джанни Инфантино — Прим. «Чемпионата») сказал: «Мы не заберём. Он может остаться у вас навсегда, мы сделаем новый». И они действительно сделали новый. Так что это было немного волнительно, но сейчас он в Овальном кабинете», — приводит слова американского президента издание HRB с ссылкой на DAZN.

Напомним, Трамп остался с «Челси» на подиуме во время вручения трофея за победу на клубном чемпионате мира — 2025.

Материалы по теме
«Что он тут забыл?» В Сети завирусилась реакция Палмера на Трампа
Истории
«Что он тут забыл?» В Сети завирусилась реакция Палмера на Трампа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android