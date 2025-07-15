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Экс-игрок «Краснодара» Нахушев высказался о поражении команды в Суперкубке

Экс-игрок «Краснодара» Нахушев высказался о поражении команды в Суперкубке
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Бывший футболист «Краснодара» Руслан Нахушев поделился эмоциями от матча за Суперкубок России, в котором ЦСКА обыграл команду Мурада Мусаева со счётом 1:0.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Казалось, что у «Краснодара» будет преимущество в матче с ЦСКА — у соперника поменялся тренерский штаб. Но игра получилась равной. Не было обилия моментов ни у «Краснодара», ни у ЦСКА. У армейцев хорошие защитники в лице Роши и Дивеева, которых надо опасаться на стандартах. Так и получилось — забили со стандарта. Игра получилась напряжённой, но не очень яркой. ЦСКА пока только привыкает к новым требованиям, да и «Краснодар» был не в оптимальной форме», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, победный мяч был забит центральным защитником ЦСКА Игорем Дивеевым после углового.

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