Экс-игрок «Краснодара» Нахушев высказался о поражении команды в Суперкубке

Бывший футболист «Краснодара» Руслан Нахушев поделился эмоциями от матча за Суперкубок России, в котором ЦСКА обыграл команду Мурада Мусаева со счётом 1:0.

«Казалось, что у «Краснодара» будет преимущество в матче с ЦСКА — у соперника поменялся тренерский штаб. Но игра получилась равной. Не было обилия моментов ни у «Краснодара», ни у ЦСКА. У армейцев хорошие защитники в лице Роши и Дивеева, которых надо опасаться на стандартах. Так и получилось — забили со стандарта. Игра получилась напряжённой, но не очень яркой. ЦСКА пока только привыкает к новым требованиям, да и «Краснодар» был не в оптимальной форме», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, победный мяч был забит центральным защитником ЦСКА Игорем Дивеевым после углового.