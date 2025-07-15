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Вратарь «Акрона» Васютин описал стиль тольяттинской команды двумя словами

Вратарь «Акрона» Васютин описал стиль тольяттинской команды двумя словами
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Голкипер «Акрона» Александр Васютин описал двумя словами стиль тольяттинской команды, которая проведёт свой второй сезон в Российской Премьер-Лиге. Васютин подчеркнул, что «Акрон» — это клуб с амбициями.

– «Акрон» – молодой клуб, но, несмотря на это, многие отмечают, что у него есть свой стиль. А как бы вы сами описали стиль «Акрона»?
– Мне в этом плане очень нравится слоган «Молодой и звонкий». И изнутри я вижу и чувствую, что «Акрон» – это клуб с амбициями, который не хочет останавливаться на достигнутом, хочет продолжать развиваться. На футбольном поле мы играем довольно смело, агрессивно и нагло. Я считаю, нам нужно это сохранить и приумножить, — приводит слова Васютина «Спорт день за днём».

«Акрон» начнёт сезон-2025/2026 матчем 1-го тура с «Крыльями Советов». Игра запланирована на субботу, 19 июля. В минувшем розыгрыше РПЛ подопечные Заура Тедеева финишировали на девятой строчке с 35 очками.

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