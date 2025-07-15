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«Лион» рассматривает подписание полузащитника «Атлетико» Лемара

«Лион» рассматривает подписание полузащитника «Атлетико» Лемара
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Полузащитник «Атлетико» Мадрид Тома Лемар интересен «Лиону». Об этом сообщает издание AS. Контракт француза с «матрасниками» действует ещё два года.

Напомним, Лемар перешёл в столичную команду в 2018 году за € 65 млн, за это время проведя 125 матчей в чемпионате Испании и забив девять голов. Кроме того, француз выигрывал Ла Лигу в сезоне-2020/2021. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне хорошо относится к игроку, несмотря на его травматичность, поэтому будет готов поспособствовать переходу, если его запросит футболист.

В прошлом сезоне полузащитник выходил на поле в восьми матчах во всех турнирах, ни разу не отметившись результативными действиями. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 5 млн.

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