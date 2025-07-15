Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Динамо» Мх Шумахов определил самого совершенного российского нападающего

Защитник «Динамо» Мх Шумахов определил самого совершенного российского нападающего
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник и вице‑капитан махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов назвал форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина самым совершенным российским нападающим. Шумахов отметил, что Тюкавин обладает несколькими хорошими футбольными качествами и не является прямолинейным форвардом.

— Ты говорил, что тебе тяжелее всего играть против Константина Тюкавина. Почему именно против него?
— Хотя у него сейчас и травма, я бы мог отметить его как самого совершенного российского нападающего, против которого играл. Очень многое умеет. Если условный Соболев обладает каким‑то одним или двумя хорошими качествами, то у Тюкавина их гораздо больше. Он не такой прямолинейный, как некоторые игроки, — приводит слова Шумахова «Матч ТВ».

Константин Тюкавин является воспитанником московского «Динамо». Всего на счету нападающего 40 голов и 29 результативных передач в 122 встречах за бело-голубых. Сейчас Тюкавин продолжает восстанавливаться после травмы крестообразных связок колена, полученной в игре 19-го тура Российской Премьер-Лиги — 2024/2025 с «Ростовом» (1:1).

Материалы по теме
Агент Тюкавина раскрыл, как проходит восстановление футболиста после травмы «крестов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android