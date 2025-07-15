Защитник «Динамо» Мх Шумахов определил самого совершенного российского нападающего

Защитник и вице‑капитан махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов назвал форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина самым совершенным российским нападающим. Шумахов отметил, что Тюкавин обладает несколькими хорошими футбольными качествами и не является прямолинейным форвардом.

— Ты говорил, что тебе тяжелее всего играть против Константина Тюкавина. Почему именно против него?

— Хотя у него сейчас и травма, я бы мог отметить его как самого совершенного российского нападающего, против которого играл. Очень многое умеет. Если условный Соболев обладает каким‑то одним или двумя хорошими качествами, то у Тюкавина их гораздо больше. Он не такой прямолинейный, как некоторые игроки, — приводит слова Шумахова «Матч ТВ».

Константин Тюкавин является воспитанником московского «Динамо». Всего на счету нападающего 40 голов и 29 результативных передач в 122 встречах за бело-голубых. Сейчас Тюкавин продолжает восстанавливаться после травмы крестообразных связок колена, полученной в игре 19-го тура Российской Премьер-Лиги — 2024/2025 с «Ростовом» (1:1).