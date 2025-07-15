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Анзор Саная назначен новым спортивным директором «Уфы»

Анзор Саная назначен новым спортивным директором «Уфы»
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Экс-нападающий «Локомотива» и «Оренбурга» Анзор Саная стал спортивным директором «Уфы». Российский специалист рассказал, что недолго думал о присоединении к новой команде.

«Принятие решения было быстрым, обсудили все детали и, главное, согласовали основную задачу на сезон. Сейчас в моих приоритетах – селекция, поиск игроков, которые помогут команде. Команда нуждается в усилении, и мы уже прорабатываем варианты. Болельщики «Уфы» скоро увидят новые имена, и мы надеемся, что они будут рады. В Уфе уже был, приезжал сюда в качестве игрока, но по туристическим тропам ещё не гулял», — приводит слова функционера клуб на своём официальном сайте.

Ранее Саная работал спортивным директором красноярского «Енисея».

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