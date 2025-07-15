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Джордан Хендерсон прокомментировал свой переход в «Брентфорд»

Джордан Хендерсон прокомментировал свой переход в «Брентфорд»
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Бывший капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал свой переход в «Брентфорд». Полузащитник подписал двухлетний контракт с клубом.

«Я очень рад, что оказался здесь. Мне не терпится приступить к работе и начать действовать. Я всегда восхищался клубом и тем, чего он добился за последние несколько лет, в частности тем, как он вырос как клуб. Мне рассказывали, как организован и как управляется клуб, он очень ориентирован на семью, что, на мой взгляд, очень важно.

Когда я разговаривал с руководством, у меня было очень хорошее предчувствие. Как только я поговорил с ними, мне стало ясно, что я хочу приехать сюда, и в итоге это было лёгкое решение. Когда я несколько раз разговаривал с главным тренером, он был очень приятным и честным, и ему тоже не терпится начать работу. Он был ещё одной важной причиной, по которой я хотел приехать и попытаться помочь клубу двигаться вперёд», — приводит слова Хендерсона официальный сайт клуба.

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