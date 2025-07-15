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Давид де Хеа: «Фиорентина» надеется провести отличный сезон

Давид де Хеа: «Фиорентина» надеется провести отличный сезон
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Испанский голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа поделился ожиданиями от предстоящего сезона итальянской Серии А.

«Чувствуется энергия от нового тренера, и вместе со всеми моими товарищами по команде мы надеемся провести отличный сезон», — приводит слова де Хеа Sky Sport Italia.

Ранее клуб объявил имя нового тренера. Итальянец Стефано Пиоли был официально назначен на пост главного тренера «Фиорентины» 12 июля. Соглашение с 59-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2028 года.

Испанский голкипер присоединился к «фиалкам» летом 2024 года. За этот период он принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в 11 из которых отыграл «на ноль», в остальных встречах вратарь пропустил 50 голов. Предыдущий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 5 млн.

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