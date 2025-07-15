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Мамардашвили рассказал, как в Грузии отреагировали на его переход в «Ливерпуль»

Мамардашвили рассказал, как в Грузии отреагировали на его переход в «Ливерпуль»
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Голкипер «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили рассказал, как в Грузии отреагировали на его переход в мерсисайдский клуб. Напомним, накануне, 14 июля, состоялась презентация Мамардашвили в качестве нового игрока «Ливерпуля».

«Я очень горд тем, что стал первым грузинским игроком в истории «Ливерпуля», и знаю, как много это значит для моей семьи и для грузинского народа. Я никогда не забуду тот день, когда подписал контракт с «Ливерпулем». В Грузии всё было на высшем уровне. Я получил массу сообщений, и все были так счастливы за меня», — приводит слова голкипера официальный сайт мерсисайдского клуба.

Ранее грузинский голкипер выступал за «Валенсию». Последний сезон он провёл там на правах годичной аренды. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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