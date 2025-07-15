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Нападающий «Айнтрахта» Экитике близок к переходу в «Ньюкасл» за € 80 млн — ESPN

Нападающий «Айнтрахта» Экитике близок к переходу в «Ньюкасл» за € 80 млн — ESPN
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Форвард «Айнтрахта» Уго Экитике согласовал условия личного контракта с «Ньюкаслом». Клубы также договорились между собой. Сумма трансфера составит € 80 млн. Об этом сообщает ESPN. Агент игрока уже находится в Англии, уточняя последние детали сделки.

При этом, как отмечает издание, трансфер француза не означает продажу нападающего «сорок» Александра Исака. Главный тренер команды Эдди Хау рассчитывает играть с двумя форвардами.

«ПСЖ», за который ранее выступал французский нападающий, получит 20% от сделки по условиям продажи футболиста «Айнтрахту», который присоединился к немецкому клубу в 2024 году.

В минувшем сезоне Экитике принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 12 результативными передачами.

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