Нападающий «Айнтрахта» Экитике близок к переходу в «Ньюкасл» за € 80 млн — ESPN

Форвард «Айнтрахта» Уго Экитике согласовал условия личного контракта с «Ньюкаслом». Клубы также договорились между собой. Сумма трансфера составит € 80 млн. Об этом сообщает ESPN. Агент игрока уже находится в Англии, уточняя последние детали сделки.

При этом, как отмечает издание, трансфер француза не означает продажу нападающего «сорок» Александра Исака. Главный тренер команды Эдди Хау рассчитывает играть с двумя форвардами.

«ПСЖ», за который ранее выступал французский нападающий, получит 20% от сделки по условиям продажи футболиста «Айнтрахту», который присоединился к немецкому клубу в 2024 году.

В минувшем сезоне Экитике принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 12 результативными передачами.