Клаудио Раньери объяснил, почему отказался возглавить сборную Италии

Бывший главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери, ныне работающий в руководстве клуба, объяснил, почему принял решение отказаться от предложения возглавить сборную Италии.

«Я думаю, что любому человеку обидно говорить «нет» национальной команде своей страны, но я не могу работать на двух работах. У меня уже был контракт с «Ромой», и, к сожалению, я не смог принять предложение Итальянской федерации футбола.

На этой позиции нужен человек, который имеет свободу принимать решения и ставить в состав кого хочет. Со мной там было бы слишком много проблем. Если бы футболист играл 90 минут, а на следующих выходных ему пришлось бы играть с «Ромой»… Это было бы слишком», — приводит слова Раньери Football Italia.