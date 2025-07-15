Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» ведёт переговоры о переходе полузащитника «Торпедо»

«Акрон» ведёт переговоры о переходе полузащитника «Торпедо»
Комментарии

Тольяттинский «Акрон» открыл переговоры о переходе полузащитника московского «Торпедо» Хетага Хосонова, сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале. По сведениям источника, сам футболист не желает продолжать карьеру в Pari Первой лиге и хотел бы играть за клуб РПЛ.

Отмечается, что пока стороны не пришли к соглашению — автозаводцы просят за Хосонова 50 млн рублей, тольяттинцев такая сумма не устраивает. Плюс препятствием для перехода может стать зарплата россиянина, который получает 2 млн рублей в месяц. Однако «Акрон» всё же рассчитывает договориться как с чёрно-белыми, так и с самим игроком.

Напомним, Хетаг выступает за «Торпедо» с января 2025-го. Ранее футболист играл за подмосковные «Химки».

Материалы по теме
Вратарь «Акрона» Васютин описал стиль тольяттинской команды двумя словами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android