«Эспаньол» продлил контракт главного тренера Маноло Гонсалеса

«Эспаньол» объявил о продлении контракта главного тренера Маноло Гонсалеса до конца сезона-2026/2027. Об этом команда из Барселоны объявила на своём официальном сайте. Испанский специалист возглавил клуб в 2024 году.

Гонсалеса с 2023 года находился в системе клуба, а в марте 2024 года возглавил команду второго дивизиона чемпионата Испании после отставки Луиса Мигеля Рамиса и вывел её в Ла Лигу, обыграв в стыковых матчах «Овьедо».

В прошедшем сезоне «Эспаньол» под руководством 46-летнего наставника занял 14-е место в таблице чемпионата Испании, набрав 42 очка и одержав 11 побед. По итогам апреля 2025 года Гонсалес был признан лучшим тренером месяца в Ла Лиге.