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Юрий Семин: «Динамо» обязано выигрывать чемпионат России

Юрий Семин: «Динамо» обязано выигрывать чемпионат России
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Бывший тренер московского «Динамо» Юрий Сёмин полагает, что бело-голубые имеют хорошие шансы стать чемпионами России по итогам грядущего сезона. По словам Сёмина, «Динамо» хорошо укрепилось, а поэтому обязано выигрывать Российскую Премьер-Лигу.

«Бело-голубые давно претендуют на титул, но пока им не удалось достичь цели. На мой взгляд, у «Динамо» очень большие шансы на первое место. Было хорошее укрепление состава, клуб великолепно организован. На матчи ходит огромное количество зрителей. Есть все основания для борьбы за чемпионство. «Динамо» не просто должно, а обязано выиграть чемпионат», – приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, прошлый сезон «Динамо» завершило на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, уступив в матче последнего тура «Краснодару» (0:3). «Быки» в итоге и выиграли чемпионат России. Летом московское «Динамо» возглавил Валерий Карпин, также являющийся главным тренером сборной России по футболу.

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