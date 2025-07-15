В «Спартаке» заявили, что на некоторых позициях у них игроки сильнее, чем у «Зенита»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев сравнил силу состава красно-белых с исполнителями санкт-петербургского «Зенита». По словам функционера, на некоторых позициях «Спартак» обладает футболистами более высокого качества.

«Сравнить составы «Зенита» и «Спартака»? Зависит от позиций. Считаю, что на некоторых позициях у «Спартака» футболисты сильнее, чем у «Зенита», а где-то — наоборот», — приводит слова Малышева Sport24.

Напомним, прошлый сезон Российской Премьер-Лиги «Спартак» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице. «Зенит» стал вторым. Чемпионский титул выиграл «Краснодар». Новый сезон РПЛ стартует уже 18 июля, продлится турнир до 17 мая 2026 года.