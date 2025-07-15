«Спартак» по-прежнему не делал предложений по трансферу Самошникова

«Спартак» по-прежнему не делал предложений «Локомотиву» по трансферу защитника Ильи Самошникова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Несмотря на активный интерес к игроку, «Спартак» не делал официальных предложений.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры по трансферу Самошникова за € 4,5 млн. В минувшем сезоне футболист провёл 33 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. За железнодорожников Илья выступает с 2023 года.

«Спартак» прошлый сезон РПЛ завершил на четвёртом месте в турнирной таблице, «Локомотив» стал шестым.