Новичок «Брентфорда» Хендерсон: даже в моём возрасте можно многому научиться

35-летний новичок «Брентфорда» Джордан Хендерсон, ранее выступавший за «Ливерпуль», поделился ожиданиями от своего нахождения в клубе.

«Я постараюсь передать свой опыт, особенно молодым игрокам. Но в то же время мне нужно показывать отличную игру и выполнять свою работу на поле. Действительно, я буду помогать всем вокруг, но даже в моём возрасте можно многому научиться, совершенствоваться и становиться лучше, и именно этим я хочу заниматься в этом клубе», — приводит слова Хендерсона официальный сайт клуба.

За 12 лет в «Ливерпуле» Джордан выиграл английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, два Кубка лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок Англии и клубный чемпионат мира. Также полузащитник успел поиграть в Саудовской Аравии в клубе «Аль-Иттифак» и за «Аякс» в Нидерландах.