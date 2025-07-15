Первый тренер Файзуллаева: если Аббос уйдёт из ЦСКА, то сделает это достойно

Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, поделился мыслями о текущем положении футболиста в московском клубе.

«Я хочу поговорить с Аббосом на тему его будущего. Для руководства и болельщиков будет лучше, если он доиграет. Ходят слухи, что болельщики ЦСКА обижаются на Аббоса, потому что он не хочет подписывать контракт. Но если он и уйдёт, то сделает это достойно. Сейчас Аббос получает мало игровой практики. Хотелось бы, чтобы он закрепился в составе. Но не знаю, какая обстановка с новым тренером. Руководство ЦСКА подойдёт профессионально к этой ситуации. Они примут правильное решение в вопросе с Аббосом», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Файзуллаев в прошедшем сезоне отыграл 27 встреч за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге, забив два гола и отдав четыре результативные передачи, и выиграл Фонбет Кубок России. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.