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Главный тренер «Аталанты» Иван Юрич был госпитализирован

Главный тренер «Аталанты» Иван Юрич был госпитализирован
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Главный тренер «Аталанты» Иван Юрич был госпитализирован несколько дней назад из-за воспаления верхних дыхательных путей. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба. Отмечается, что в данный момент наставник чувствует себя лучше и в скором времени его выпишут из больницы.

49-летний специалист возглавил команду из Бергамо 6 июля 2025 года, сменив Джан Пьеро Гасперини, который руководил клубом с 2016 года, на протяжении девяти лет.

За свою тренерскую карьеру Юрич успел поработать в «Торино», «Роме» и «Саутгемптоне», с котором наставник вылетел из английской Премьер-лиги. Английский клуб набрал 12 очков в 38 турах.

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