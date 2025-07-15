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Мамардашвили выступил с эмоциональным посланием для фанатов «Ливерпуля» и жителей Грузии

Мамардашвили выступил с эмоциональным посланием для фанатов «Ливерпуля» и жителей Грузии
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Голкипер «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили эмоционально обратился к болельщикам мерсисайдского клуба и жителям родной для него Грузии. Напомним, накануне, 14 июля, состоялась презентация Мамардашвили в качестве нового игрока «Ливерпуля».

«Я знаю, какая ответственность лежит на мне, когда я надеваю эту футболку. Эмблема этого клуба так много значит для многих людей. Я здесь только для того, чтобы выкладываться на каждой тренировке, в каждом матче, чтобы помочь команде и заслужить доверие наших болельщиков. Я хотел бы сказать несколько слов на грузинском. Я хочу искренне поблагодарить всех грузинских болельщиков. Я горжусь тем, что представляю Грузию в этом замечательном клубе, и сделаю всё возможное, чтобы вы гордились мной ещё больше», — приводит слова голкипера официальный сайт мерсисайдского клуба.

Ранее грузинский голкипер выступал за «Валенсию». Последний сезон он провёл там на правах годичной аренды. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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