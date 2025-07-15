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Раньери высказался о назначении Гаттузо на пост тренера сборной Италии

Раньери высказался о назначении Гаттузо на пост тренера сборной Италии
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Бывший главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери, ныне работающий в руководстве клуба, высказался о назначении Дженнаро Гаттузо на пост наставника сборной Италии.

«Гаттузо всегда старался добиться успеха, когда ему предоставлялась такая возможность. Он знает национальную команду, много боролся и страдал за неё. Желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Раньери Football Italia.

15 июня Итальянская федерация футбола (FIGC) на официальном сайте объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на должность главного тренера национальной команды. В течение карьеры 47-летний специалист также возглавлял «Марсель», «Валенсию», «Наполи», «Милан», «Хайдук» и другие команды. После двух туров группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Италии набрала три очка и занимает третье место.

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