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«Ливерпуль» назначил нового тренера вратарей из «Рейнджерс»

«Ливерпуль» назначил нового тренера вратарей из «Рейнджерс»
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Колин Стюарт стал новым тренером вратарей «Ливерпуля». Об этом английский клуб объявил на своём официальном сайте. Ранее шотландец руководил подготовкой голкиперов в «Рейнджерс».

Бывший футболист будет работать вместе с Хави Валеро, который был объявлен главным тренером вратарей первой команды «Ливерпуля» 2 июля 2025 года. Напомним, испанец уже исполнял обязанности наставника голкиперов красных в период с 2007 по 2010 год. Кроме того, Стюарт будет курировать аренды вратарей молодёжных команд.

Ранее к тренерскому штабу Арне Слота также присоединился бывший капитан сборной Нидерландов Джованни ван Бронкхорст, который стал помощником голландского главного тренера.

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