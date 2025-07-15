«Посещаемость выросла». Министр спорта России Дегтярёв — о паспорте болельщика

Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил, что система идентификации болельщиков позволяет обеспечивать порядок на стадионах. По словам чиновника, после ввода Fan ID в эксплуатацию на матчах РПЛ в 2022-м посещаемость стадионов выросла почти на 19%.

«Параллельно развивается система идентификации болельщиков (СИБ). С 2022 года оформлено более 2,5 млн карт, только за 2024 год — свыше 900 тыс., включая 190 тыс. детских. Это дало эффект: число нарушений порядка на спортивных мероприятиях снизилось на 17,1%. При этом посещаемость выросла почти на 19% — до 2,4 млн зрителей. Среди них 18% — дети, 7% — граждане старше 55 лет. Делается акцент на комфортную, семейную атмосферу на трибунах. Порядок на стадионах — то, что нам нужно», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Спартак» стал четвёртым. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026 года.