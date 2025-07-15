«Это было совершенно сюрреалистично». Тодд Боули — о клубном чемпионате мира
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Владелец «Челси» Тодд Боули поделился эмоциями от выступления своей команды на клубном чемпионате мира. Напомним, лондонский клуб победил в финале турнира «ПСЖ» со счётом 3:0.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22' 2:0 Палмер – 30' 3:0 Педро – 43'
Удаления: нет / Невеш – 85'
«До сих пор трудно всё это переосмыслить, это было совершенно сюрреалистично. Но, повторюсь, я думаю, что главное, что сделало этот день, — это то, как хорошо играли ребята. Им действительно нечего было терять, и они выложились на полную, они были настолько организованны и методичны, а план, разработанный Энцо, был настолько чётким. Так что сочетание планирования и реализации не могло не вызвать у меня гордости», — приводит слова бизнесмена talkSPORT.
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