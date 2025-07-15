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Хендерсон высказался о трёх бывших игроках «Ливерпуля», выступающих за «Брентфорд»

Хендерсон высказался о трёх бывших игроках «Ливерпуля», выступающих за «Брентфорд»
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35-летний новичок «Брентфорда» Джордан Хендерсон, ранее выступавший за «Ливерпуль», высказался о трёх бывших игроках «красных», уже играющих в клубе, — голкипере Кивине Келлехере, защитнике Сеппе ван ден Берге и полузащитнике Фабиу Карвалью.

«Кивин ещё не тренируется, но я немного пообщался с Сеппом и Фабиу, а также с остальными ребятами. Конечно, приятно увидеть несколько знакомых лиц. Они отличные ребята, с которыми я отлично ладил в «Ливерпуле», так что нам было приятно здесь обосноваться», — приводит слова Хендерсона официальный сайт клуба.

За 12 лет в «Ливерпуле» Джордан выиграл английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, два Кубка лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок Англии и клубный чемпионат мира. Также полузащитник успел поиграть в Саудовской Аравии в клубе «Аль-Иттифак» и за «Аякс» в Нидерландах.

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