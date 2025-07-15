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«Бавария» предложила «Ливерпулю» € 67,5 млн за Диаса, но получила отказ — Орнштейн

«Бавария» предложила «Ливерпулю» € 67,5 млн за Диаса, но получила отказ — Орнштейн
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Мюнхенская «Бавария» сделала официальное предложение «Ливерпулю» о приобретении колумбийского вингера Луиса Диаса в размере € 67,5 млн, но мгновенно получила отказ. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Дэвид Орнштейн в социальной сети X.

По данным источника, мерсисайдский клуб дал понять мюнхенцам, что не планирует продавать Диаса. Отступить от этой позиции «красных» может заставить только предложение в размере € 100 млн. Сам Луис сообщил «Ливерпулю» о своём желании уйти.

Диас выступает за «красных» с января 2022-го. В завершившемся сезоне-2024/2025 вингер провёл 50 матчей за мерсисайдцев во всех турнирах, забил 17 голов и сделал восемь результативных передач.

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