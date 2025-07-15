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Раньери: сейчас «Рома» не готова к противостоянию с суперклубами в Лиге чемпионов

Раньери: сейчас «Рома» не готова к противостоянию с суперклубами в Лиге чемпионов
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Бывший главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери, ныне работающий в руководстве клуба, высказался о непопадании клуба в Лигу чемпионов по итогам сезона-2024/2025. Римляне заняли пятое место в Серии А и выступят в Лиге Европы.

«Я не жалею, что упустил место в Лиге чемпионов. Не хочу быть как лиса, которая не может дотянуться до винограда, а потом говорит, что он горький. Возможно, так и было лучше. Сейчас мы не готовы к противостоянию со всеми этими суперклубами в Лиге чемпионов. Надеюсь, через несколько лет мы будем на одном уровне с этими клубами», — приводит слова Раньери Football Italia.

73-летний Раньери вновь возглавил римлян в ноябре 2024 года и проработал до конца минувшего сезона. Ранее специалист уже занимал должность главного тренера «Ромы» с 2009 по 2011 год и с марта по июнь 2019 года.

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